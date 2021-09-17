Türk jetleri NATO görevini tamamladı

TÜRK jetleri, Polonya'da NATO'nun 'hava polisliği' görevinde 30'a yakın sorti gerçekleştirdi. Litvanya'da 2006'daki 'Baltık Hava Polisliği' görevinden 15 yıl sonra ikinci kez NATO kapsamında hava polisliği görevini yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait unsurlar, 15 Eylül'de 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na döndü.

Bakanlık kaynakları, hava polisliği görevini NATO'nun barış dönemi görevlerinden biri olarak tanımlarken, Türkiye'nin ittifakın hava sahasını Baltık bölgesinde de korumak amacıyla kolektif savunma prensibi doğrultusunda yapılan göreve katkıda bulunduğunu aktardı.