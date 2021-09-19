Denizaltı tartısması giderek büyüyor

AVUSTRALYA'NIN Fransa ile yaptığı 90 milyar dolarlık denizaltı programından ABD ve İngiltere ile anlaşarak çıkması, yeni bir siyasi kriz başlattı. Yeni AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya, 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü ve maliyeti 90 milyar dolara yükseltilen Taarruz Denizaltı Programı'nı durdurdu. Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, yapılan hareketin iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.

"ABD'NİN KÖLESİ OLDU"

Fransa, ilk tepkinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Canberra ve Washington büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırdı. Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune'den ise İngiltere'ye yönelik sert bir açıklama geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinin ardından konuşan Bakan Beaune, Avustralya'nın ciddi bir güven ihlali yaptığını kaydederek güven ilişkisini zedeleyen bu durumun diğer anlaşmaların da sorgulanmasına neden olacağını söyledi. ABD'nin tavrını "Onlar için her zaman Amerika öncelikli olacak" şeklinde yorumlayan Beaune, İngiltere için de "İngiliz komşularımız, AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD'nin kürkçü dükkanına geri döndü" ifadesini kullandı.