Macron’u Hitler’e benzeten afişi asana 10 bin avro ceza

FRANSA'DA, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Adolf Hitler'e benzetildiği afişleri asan Michel-Ange Flori'ye 10 bin avro para cezası verildi. Macron'un suç duyurusu üzerine güneydeki Toulon kentindeki mahkemede görülen davada, 62 yaşındaki Flori'ye savcı "bariz şekilde zarar verme arzusu" suçlamasını yöneltti. Mahkeme Flori'yi Cumhurbaşkanı'na alenen hakaretten 10 bin avro para cezasına çarptırdı. Flori ise kendisini "Herkes duvara yazıyordu, ben afişe aktardım" şeklinde savunarak, karikatürle ifade tarzının eskiden beri süregeldiğini belirtti.

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