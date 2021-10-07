CIA’nin diğer ülkelerdeki onlarca muhbiri yakalanmış

AMERİKAN New York Times gazetesi, istihbarata karşı koyma yetkililerinin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) yurt dışı istasyonlarına yolladığı bir bilgi notunu paylaştı. Haberde, son birkaç yılda öldürülen, tutuklanan veya açığa çıkan yabancı muhbir tespit edildiği kaydedildi. Teşkilatın muhbirlere çabuk güvendiği kaydedilen haberde, Rusya, Çin, İran ve Pakistan gibi teknolojiyi iyi kullanan ülkelerin CIA muhbirlerini avladığı bilgilerine yer verildi. Bilgi notunun CIA ajanlarını bilgilendirme amacıyla gönderildiği öne sürüldü.

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