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Yapımı devam eden camiye tehdit mektubu gönderildi

Yapımı devam eden camiye tehdit mektubu gönderildi

8.10.2021

FRANSA'NIN Strazburg kentinde inşaatı devam eden Eyüp Sultan Camisi'ne ölüm tehditleri ve İslam'a hakaretler içeren mektup gönderildi. "Savaş ilanı" başlıklı mektupta "Fransa'da İslam dinine yer olmadığı" ileri sürülerek, "İslam'ı seçiyorsanız neden Fransa'da kalıyorsunuz? Hazırlanın, daha önce görülmemiş saldırılara maruz kalacaksınız. İntikam başlıyor" şeklinde skandal ifadeler yer aldı. Milli Görüş Teşkilatları Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin, durumu polise bildirdiklerini söyledi.
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