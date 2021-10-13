Fransa’dan sonra imtiyaz sırası ABD’de

Ege'de yarattığı suni krizlere destek bulma arayışlarına giren Yunanistan, askeri alanda yaptığı anlaşmalarla da konumunu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Atina'nın attığı adımlar ve verdiği tavizler, bölgede Türkiye'nin etkisini giderek artırmasıyla paralel olarak artıyor. En son Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldiği ziyarette daha yıl başında 18 adet Rafale savaş uçağı alımı için yaptığı anlaşmaya ilave olarak üç fırkateyn için de imza atmıştı.

TAM DAYANIŞMA MESAJI

28 Eylül'de imzalanan "Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık" anlaşmasının 2. maddesinde ise, "Taraflar, herhangi birinin egemenlik bölgesine karşı silahlı bir saldırı yapıldığını müştereken tespit ederlerse, ellerindeki tüm uygun araçlar ve gerekirse silahlı güç de kullanarak birbirlerine yardım ve katkıda bulunacaklardır" ifadeleri yer alıyordu.

YENİ TAVİZLER ABD'YE

AB ve Fransa üzerinden Avrupa'nın siyasi ve askeri gücünü arkasına almaya çalışan Yunanistan, Türkiye'ye karşı olarak yorumlanabilecek yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Doğu Akdeniz'de dengeleri kendi lehine değiştirmek isteyen Atina yönetimi, şimdi de Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir anlaşma yapacak. ABD ve Yunanistan dışişleri ve savunma bakanlıkları arasında yaklaşık 2 yıl süren müzakerelerden sonra hazırlanan protokol, 14 Ekim Perşembe günü Washington'da ABD ve Yunanistan Dışişleri bakanları Antony Blinken ve Nikos Dendias tarafından imzalanacak. Bugüne kadar her yıl yapılan protokol, ilk kez 5 yenilenecek. Protokolle ABD, özellikle Girit ve Dedağaç'taki askeri varlığını önemli ölçüde güçlendirecek. Yunanistan, 4 yeni bölgedeki askeri tesis ve altyapılarını da, ABD Silahlı Kuvvetleri'ne kolaylık sağlamak için tahsis edecek.

DENDİAS ANLAŞMAYI SAVUNDU

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, To Vima gazetesine verdiği demeçte, imzalanacak protokol hakkında şunları söyledi: "Yanuli karargahı Türkiye ile kara sınırına çok yakın. Eğer geçen yıl Meriç'te yaşanan sığınmacı olaylarını göz önüne alırsak, bu bölgenin önemi ortada. Dedeağaç, boğazlardan geçmeleri gerekmeden, ABD askeri güçlerinin Bulgaristan ve Romanya'ya ulaşabilmelerini sağlıyor. ABD artık eskisi gibi daimi askeri üs kurma yerine, geçici olarak kullanabileceği tesislere yatırım yapıyor."

ABD'NİN KONTROLLÜ BÖLGE PLANI

Yunan bakanın sözlerinden de anlaşılacağı gibi ABD'nin son dönemde bu bölgeye yaptığı askeri üs yatırımlarının Türkiye ile birlikte Rusya'ya da yakın olma ya da iki ülkeyi daha kontrollü hale getirmeye yönelik girişimler olduğu da başka bir iddia konusu.

ABD'DEN GELECEK TEMİNAT MEKTUBU BEKLENİYOR

Yunanistan, ABD ile protokol imzalanmasıyla birlikte, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yazacağı mektuba da büyük önem veriyor. Mektupta, Yunanistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine teminatlar içeren ifadeler yer alması bekleniyor. Atina'daki haberlerde ayrıca iki yıl süren müzakereler sırasında Yunanistan'ın İskiri (Skiros), Limni, Kerpe (Karpathos) ve Rodos adalarında da askeri kolaylıklar önerdiği, ancak ABD'nin Türkiye ile ilişkilerinde sorun yaratabileceğinden bu önerileri kabul etmediği de belirtildi.

4 YENİ İMTİYAZ BÖLGESİ GÜNDEMDE

● Dedeağaç'ta (Aleksandrupolis) bulunan "Yanuli" 156. Motorlu Topçu Taburu Karargahı'na ABD finansmanı ile 300-400 Amerikan askerinin konuşlandırılabileceği ek tesisler inşa edilecek. ABD son olarak geçtiğimiz aylarda Dedeağaç limanı üzerinden Balkan ve Avrupa ülkelerine 145 helikopter, 1800'den fazla zırhlı araç ve 20 binden fazla askeri personel sevk etmişti. ● Kuzey Yunanistan'da Selanik'e 92 kilometre mesafedeki Litohori'de bulunan atış talim sahası. ● Larissa şehrinde, Stefanovikio Hava Üssü yakınında bulunan "Yeorgula" Piyade Taburu Karargahı. ABD, zaman zaman İHA'larını geçici olarak Stefanovikio Hava Üssü'nde konuşlandırıyor. ● Girit Adası'nın Suda mevkiinde bulunan ABD üssünün alanı genişletilecek.

TATBİKAT ADI ALTINDA SEVKİYAT

ABD, 15 F-15 savaş uçağını tatbikat adı altında Yunanistan'a sevk etti. ABD Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada uçakların ABD'nin Avrupa-Afrika Hava Kuvvetleri Komutanlığı öncülüğünde düzenlenecek Castle Forge (Kale Oluşturma) tatbikatına katılmak üzere Yunanistan'ın Larissa Hava Üssü'ne geldiği belirtildi. Açıklamada, tatbikatın ABD'nin Karadeniz bölgesinde kolektif savunma stratejisine yönelik, NATO müttefikleriyle birlikte çalışabilirliği artıracak şekilde tasarlandığı ve müşterek kuvvetlerin kriz zamanlarında esnek bir şekilde yanıt verme becerisini geliştirmek üzere tasarlandığı kaydedildi.

TÜRKİYE'YE KARŞI OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa ile imzalanan anlaşma sonrasında ülkesinde yaptığı açıklamada, dolaylı da olsa bu maddenin Türkiye'ye yönelik olduğunu itiraf etmiş ve, "Saldırıya uğrarsak, AB'nin en büyük askeri ve yegane nükleer gücü safımızda yer alacak. Fransa, Yunanistan'ın toprak bütünlüğünün garantörü oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

ZÜMRÜT YILMAZ