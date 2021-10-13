İsrail Golan Tepeleri’ndeki Yahudi sayısını artırıyor!

İSRAİL Başbakanı Naftali Bennett, "Golan Tepeleri Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma Konferansı"nda işgal altındaki bölgeye ilişkin planlarını açıkladı. Golan Tepeleri'ne ilişkin ulusal bir planı onaylamak için kabinenin yaklaşık 1,5 ay sonra toplanacağını belirten Bennett, "Hedefimiz Golan Tepeleri'nde yaşayanların sayısını ikiye katlamak" ifadesini kullandı. Eski ABD Başkanı Trump yönetiminin İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıdığını hatırlatan Bennett, Joe Biden yönetiminin de bu görüşü benimsediğini iddia etti.

DİĞER