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KKTC Basbakanı Saner istifa etti

KKTC Basbakanı Saner istifa etti

14.10.2021

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Görüşme sonrası açıklama yapan Saner, hükümet ortağı partilerin kendi içinde yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek, "UBP tüm milletvekilleri ile mecliste yer alırken, gerek DP'nin milletvekillerini sağlayamaması, gerek YDP'nin yaşamış olduğu bir kurultay sonucu partideki 1 milletvekilinin de istifa etmesi ile çoğunluğumuz bulunmadığından, görevi Cumhurbaşkanı'na iade ettim. En kısa zamanda seçime gidilmesi gerekiyor" dedi.
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