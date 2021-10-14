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Haberler Dış Haberler Münbiç, Kobani, Surrin, Rakka, Haseke... ‘Türk ordusunu bekliyoruz’

Münbiç, Kobani, Surrin, Rakka, Haseke... ‘Türk ordusunu bekliyoruz’

Münbiç, Kobani, Surrin, Rakka, Haseke... ‘Türk ordusunu bekliyoruz’

14.10.2021

CERABLUS eski Emniyet Müdürü Abdurrezzak Aslan el-Laz, bölgedeki son durumu aktardı. PKK/ PYD'nin Halep'in kuzey doğusunda ve Fırat'ın doğusunda terör eylemleri gerçekleştirdiğini kaydeden el- Laz, "Terör örgütü, Türk güçlerini ve huzur içinde yaşayan halkı hedef aldı. PKK/PYD sözde yöneticisi İlham Ahmed Moskova ve Washington'a gitti. Döndükten sonra Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın kuzey doğusunda terör eylemleri çok arttı. Ahmed'in burada talimatlar aldığı, ittifaklar yaptığı muhakkak" diye konuştu.

'BÜTÜN HALK BEKLEMEDE'
OPERASYONUN nerede ve ne zaman başlayacağını Türk ordusunun belirleyeceğini aktaran el-Laz, "Münbiç'te, Kobani'de, Surrin'de, Rakka'da hatta Haseke'de işgal altındaki halkın tümü Türk ordusunun gelmesini bekliyor. Gençler zorla örgüte katılması için götürülüyor. Halk Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacak" dedi.

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