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Yürüyüş yapan Hizbullah destekçileri vuruldu: 6 ölü 30 yaralı

Yürüyüş yapan Hizbullah destekçileri vuruldu: 6 ölü 30 yaralı

15.10.2021

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açıldığı, olayda 6 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı. Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı. Olayda en az 6 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Roket ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olay, Beyrut'ta gerginlik ve büyük korkuya yol açtı.
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