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‘Muhalefet ile diyaloğumuz ABD yüzünden kesildi’

‘Muhalefet ile diyaloğumuz ABD yüzünden kesildi’

19.10.2021

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet ile devam eden müzakerelerin kesintiye uğramasının sorumlusunun ABD olduğunu bildirdi. Muhalefet ile 13 Ağustos'tan bu yana sürdürdükleri diyaloğa ABD tarafından "ölümcül bir bıçak" saplandığını belirterek görüşmelerden çekildiklerini teyit eden Maduro, "Siyasi dokunulmazlığı olmasına rağmen Venezuela vatandaşı Saab'ı Kabo Verde'de yakalayıp ABD'ye teslim ettiler. Onlar diyalog istemiyor, Venezuela için barış istemiyor. 4. tur görüşmelerinin askıya alınması emrini verdim" dedi.
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