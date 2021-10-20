Terörle mücadele konusunda ABD ile işbirliği yapılacak

BATI Afrika ülkesi Nijerya ile ABD arasında terörle mücadelede iş birliği yapılacağı bildirildi. Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, başkent Abuja'daki Dışişleri binasında bir araya geldi. Onyeama, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Nijerya'nın terörle mücadele için ABD ile iş birliği yapacağını duyurdu. Finer da, "Küresel pandemiden iklim değişikliğine ve demokrasi gündemine kadar pek çoğumuzun merkezinde stratejik öncelikler var" diye konuştu.

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