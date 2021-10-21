SURİYE'DE Beşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Eriha ilçe merkezindeki pazaryerini topçu saldırılarıyla hedef aldı. Bombardımanda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirdi, 35 sivil yaralandı. Saldırının çevrede bulunan bir okulun ders başlangıcı sırasında meydana gelmesinden dolayı, can kaybının artmasından endişe ediliyor. Saldırının, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun devam ettiği sırada yapılması dikkat çekti.
İdlib’de pazaryeri bombalandı: En az 10 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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