500 kişilik Remscheid Camisi ibadete açıldı

ALMANYA'NIN Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Remscheid şehrinde inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı merkez camisi ibadete açıldı. Yapımına Şubat 2014'te başlanan ve 2 bin metrekare alana inşa edilen camide aynı anda 500 kişi ibadet edebiliyor. Tek minaresi olan camide ayrıca 50 araçlık otopark alanı, modern sınıflar ve konferans salonu bulunuyor. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde konuşan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Müslümanların Anadolu'dan Avrupa'ya yarım asrı aşan göç tarihinde gittiği her yerde kendisine ev almadan önce camiler inşa ettiğini söyledi. Remscheid Belediye Başkanı Burkhard Mast- Weisz de, DİTİB cemiyetini uzun yıllardır tanıdığını ve iyi ilişkiler içerisinde birlikte çalıştıklarını söyledi.

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