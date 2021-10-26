AFRİKA ülkelerinden Sudan'da 2018 yılında gerçekleşen halk devriminin ardından, bu kez de darbe oldu. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Anayasal Bildiri Anlaşması'nın bazı maddelerini de askıya aldıklarını belirten Burhan, ayrıca 18 eyaletin valilerinin görevden alındığını kaydetti.

BAŞBAKAN GÖZALTINDA

ESKİ rejimin izlerini ortadan kaldırıma sözü veren Burhan, yolsuzlukla mücadele komitesinin çalışmalarının askıya alındığını ifade etti. Ülkede Burhan'ın açıklamasın öncesinde sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı. Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi. Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti halka sokağa inme çağrısı yaptı. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı. Başbakan Hamduk'un yanı sıra, Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının da ordu tarafından gözaltına alındığı duyuruldu. Ülkede eski alındı- Devlet Başkanı Ömer El ğı Beşir'in 2019 yılının Ağustos ayında görevden alınmasının ardından ülke, askeri ve sivillerden oluşan Özgürlük ve Değişim Güçleri tarafından yönetiliyordu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sudan'da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberlerin derin endişeyle karşılandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Sudan'da tüm taraflarca Anayasal Bildiri kapsamındaki taahhütlere bağlı kalınması ve geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz" denildi.