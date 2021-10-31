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Çeteler gece kulübünde çatıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Çeteler gece kulübünde çatıştı: 5 ölü, 6 yaralı

31.10.2021

ORTA Amerika ülkesi Panama'da, uyuşturucu çeteleri arasında bir gece kulübünde çıkan çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Panama basınında çıkan habere göre, başkent Panama'daki bir gece kulübünde düzenlenen etkinlik esnasında silahlı çatışma çıktı. Rakip çeteler arasındaki çatışmada 5 çete üyesi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, 2 kişi gözaltına alındı.
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