ORTA Amerika ülkesi Panama'da, uyuşturucu çeteleri arasında bir gece kulübünde çıkan çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Panama basınında çıkan habere göre, başkent Panama'daki bir gece kulübünde düzenlenen etkinlik esnasında silahlı çatışma çıktı. Rakip çeteler arasındaki çatışmada 5 çete üyesi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Çeteler gece kulübünde çatıştı: 5 ölü, 6 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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