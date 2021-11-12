Almanya vaka sayısında rekor tazeledi

ALMANYA'DA Kovid 19 salgınında son 24 saatte 50 bin 196 yeni vaka tespit edilmesiyle, günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Ülkenin salgın hastalıklar konusunda yetkili kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre bu sayı, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. VİROLOG Christian Drosten, ülkede virüsten kaynaklanan ölüm sayısının 100 bini geçebileceğine dikkat çekerek, "acil eylem" çağrısında bulundu.

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