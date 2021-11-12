  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Almanya vaka sayısında rekor tazeledi

Almanya vaka sayısında rekor tazeledi

Almanya vaka sayısında rekor tazeledi

12.11.2021

ALMANYA'DA Kovid 19 salgınında son 24 saatte 50 bin 196 yeni vaka tespit edilmesiyle, günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Ülkenin salgın hastalıklar konusunda yetkili kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre bu sayı, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. VİROLOG Christian Drosten, ülkede virüsten kaynaklanan ölüm sayısının 100 bini geçebileceğine dikkat çekerek, "acil eylem" çağrısında bulundu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Almanya vaka sayısında rekor tazeledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.