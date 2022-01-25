KKTC seçimlerinden koalisyon çıktı

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, erken seçimi önde tamamladı. Sonuçların belli olmasının ardından açıklama yapan Sucuoğlu, "Halkımız bu kadar zorluğa rağmen bizim için 25 vekillik bir karar verdi. UBP hükümeti kurma görevini sayın Cumhurbaşkanı'ndan alacak. Hükümetin zaten büyük ortağı olarak seçime girdik, muhtemelen yine büyük ortağı olarak seçimden sonraki süreci yöneteceğiz" dedi. UBP'nin yüzde 39,54 oy aldığı seçimde Cumhuriyetçi Türk Partisi yüzde 32,04, Demokrat Parti yüzde 7,41, Yeniden Doğuş Partisi yüzde 6,39, Halkın Partisi yüzde 6,68 oy topladı.

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