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Ukrayna’da gerilim yükseliyor

25.1.2022

Ukrayna’da gerilim yükseliyor
ABD ile Rusya Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonrası suların durulduğu Ukrayna'da ABD'den gelen son açıklamanın ardından gerilim yeniden tırmandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'ya yönelik bir seyahat uyarısı yayınladı. Uyarıda, "23 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığı, devam eden Rus askeri harekatı tehdidi nedeniyle ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak Ukrayna'dan ayrılmasına izin verdi ve diplomatik aile üyelerinin ayrılmaları talimatını verdi. Ukrayna'daki ABD vatandaşları, ticari veya diğer özel ulaşım seçeneklerini kullanarak ayrılmayı değerlendirmelidir" ifadesine yer verildi. Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki doğu Ukrayna'da güvenlik koşullarının her an bozulabileceği de ifade edildi.