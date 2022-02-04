Kureyşi operasyonunda kadın ve çocukları vurdular

ABD askerlerinin İdlib'te DEAŞ elebaşı olarak bilinen Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'ye yönelik düzenlediği operasyonda 4'ü çocuk 3'ü kadın 13 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline bağlı Atmeh kasabasına bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle gerçekleştirdiği operasyon TSİ 00.30 sularında başladı.

Bölge sakinleri operasyonun gece yarısı civarında, yerinden edilmiş on binlerce Suriyelinin derme çatma kamplarda veya aşırı kalabalık konutlarda yaşadığı Türkiye sınırına yakın yoğun nüfuslu bir bölgede gerçekleştirildiğini belirtti. Bir köy sakini, "00.30 sularında dışardan bir ses geliyordu, tufan oluyor zannettim. Dışarı çıkıp baktığımda helikopterler yukarıda dolaşıyor, helikopterden birisi megafonla sesleniyordu" dedi.

ASIL HEDEF DEAŞ'TI AMA...

ABD askerlerinin bir süre "teslim ol" çağrıları yaptığını belirten köy sakini, "Sanırım bir aracın yardım için geldiğini düşündüler ve ateş açmaya başladılar. Çevredeki evler de zarar gördü" dedi. Enkazda yapılan çalışmada 4'ü çocuk 3'ü kadın 13 kişinin öldüğü belirlendi.

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan askerlerinin DEAŞ elebaşı olarak bilinen "Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi"yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

'ABD TARAFINDA CAN KAYBI OLMADI'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki ABD Özel Harekat kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında terörle mücadele görevi gerçekleştirdi. Görev başarılı oldu. ABD tarafında can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı.