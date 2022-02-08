"Amerika YPG ile petrolümü çaldı"

SURİYE'DE petrol kaynakları eriyen rejimden ABD'ye şok bir suçlama geldi. Beşşar Esad rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin petrol bakanlığı Suriye'de Mart 2011'den bu yana devam eden iç savaşta sektördeki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Geçen yıl Suriye'de petrol üretiminin toplam 31,4 milyon varili bulduğunu belirten bakanlık, günlük üretilen ortalama 85,9 bin varilden yaklaşık 70 bininin ABD ve terör örgütü YPG/PKK tarafından çalındığını savundu. Esad'ın bakanlığı, Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana petrol sektöründeki doğrudan ve dolaylı kaybının yaklaşık 100,5 milyar doları bulduğunu iddia etti.

Doğalgazdan geçen yıl 4,5 milyar metreküp üretim elde edildiğini savunan rejimin bakanlığına göre, Humus ve Banyas'taki rafinerilerde geçen yıl yaklaşık 5,7 milyon ton petrol işlendi. Deyrizor ve Haseke illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeler, petrol ve doğal gaz açısından Suriye'nin en zengin enerji kaynaklarına sahip.