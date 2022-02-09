Avrupa’da soğuk rüzgarlar

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Putin'in Macron'u eli cebinde karşılaması ve iki liderin geniş bir masada birbirlerinden uzakta oturmaları dikkat çekti.

Basına kapalı yapılacak görüşme öncesi Putin, Fransa'nın diyalog sürecine katkı sağlama yönünde çabaları olduğuna dikkat çekerek, "Rusya ve Fransa'nın güvenlik konularında ortak endişeleri var" dedi. Macron ise Avrupa'daki gerilimi işaret ederek, "Avrupa'da güvenlik ve istikrarı korumanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'DERS VERMEYE KALKIYORLAR'

Yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından liderler basın toplantısı düzenledi. NATO'nun eylem planında Rusya'nın düşman olarak değerlendirildiğini ifade eden Putin, "NATO, Rusya'ya ders vermeye kalkıyor. NATO üyeleri Ukrayna'ya silah pompalamayı sürdürüyor, bu konu Macron ile görüşüldü. Macron'un dikkatini Kiev'in Minsk Anlaşmalarına riayet etmemesine çektim. Kiev, Minsk Anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor" diye konuştu.

'BARIŞÇIL BİR YOL MÜMKÜN'

Macron ise konuşmasında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Belarus'taki nükleer silahlar hakkındaki sözlerinden endişeli olduğunu ancak Putin'in kendisini bu konuda teskin ettiğini kaydetti. Fransa ile Rusya'nın irtibatı olduğunu söyleyen Macron, "Ortaklarımızla görüşmeyi sürdüreceğiz. Avrupa için barışçıl bir yol bulmak hala mümkün. Avrupa'da istikrarı tesis etmek için yeni mekanizmalara ihtiyacımız var, bu mevcut anlaşmaları revize ederek mümkün olmaz. Rusya ile Avrupa Birliği'nin, durumun istikrara kavuşturulması ve gerilimin azaltılması için özel tedbirler üzerinde anlaşması gerekiyor" dedi.

'O TARAFTA HAVA NASIL?'

DÜNYA basını, Putin ile Macron'un birbirlerine çok uzak şekilde oturdukları büyük masaya da dikkat çekti. ABD'li New York Post, iki liderin uzaklığına vurgu yaparak "O tarafta hava nasıl?" ifadelerini kullandı. Yapılan haberlerde böylesine büyük bir masanın seçilmesinin, Putin tarafından Batı ülkelerine bir mesaj niteliği taşıdığı da aktarıldı. ABD'li New York Times, "Putin, Rusya ile Batı arasında geniş çaplı bir savaş olasılığı konusunda sert bir uyarıda bulundu" ifadelerini kullandı.



ELİ CEBİNDE KARŞILADI

GÖRÜŞMEDE tarihe geçecek anlar yaşandı. Macron'u karşılama törenine katılmayan Putin'in mevkidaşını Kremlin'de bir şövalye heykelinin önünde eli cebinde karşılaması da dikkatlerden kaçmadı.

BASIN toplantısında gergin olan Putin, Fransız bir gazetecinin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin sorusuna kızdı. "NATO ile savaşa mı gireceğiz?" sorusunu yönelten Putin, gazeteciye dönerek, "Bu savaşı istiyor musun? Okurların, izleyicilerin Rusya ile NATO arasındaki bu savaşı istiyor mu? Rusya nükleer süper güçtür. Böyle bir savaşın kazananı olmaz" ifadelerini kullandı.

'İKİSİ KARŞI CEPHEDE'

GÖRÜŞMEDE Putin'in mesafeyi koruması ve rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Fransız gazetesi Le Figaro, "Emmanuel Macron, Vladimir Putin'e karşı cephede" başlığıyla görüşmeyi duyururken, Le Monde gazetesi ise "Macron, dengeli bir pozisyon arayışında" başlığını kullandı. İngiliz The Guardian "Macron ve Putin arasındaki müzakereler Ukrayna'da atılım sağlamada başarısız oldu" ifadelerini kullandı. İngiliz haber kanalı BBC de, "Önümüzdeki günler Ukrayna'daki gerilimi azaltmak için çok önemli" yorumunu yaptı.