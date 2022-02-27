24 saatte 29 bin kişi Polonya sınırını geçti

ÇATIŞMALARIN sürdüğü Kiev'de yaşayanlar ise ülkeden ayrılmaya devam ediyor. Kiev halkı, sınır komşusu Polonya sınırına akın etti. Trenlerle Kiev'den ayrılan siviller Polonya'nın güneydoğusundaki Przemysl tren istasyonundaki sınır geçişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

120 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Polonya Ulusal Güvenlik Birimi tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 29 bin kişinin Polonya sınırını geçtiği açıklandı. Birleşmiş Milletler, ilk saldırının başladığı perşembe gününden bu yana ülkeden ayrılanlara ilişkin açıklama yaptı. BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, yaklaşık 4 milyon kişinin sınırı geçebileceğini söyledi. Ukrayna halkının yaşam ve ölüm arasında bir karar verdiğini ifade eden Clements, 120 bin kişinin ülkeyi, 850 bin kişinin ise ülke içerisinde evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.