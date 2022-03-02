Onlarca insan enkaz altında kaldı

HARKOV kentinde Rus birliklerinin vurduğu Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve üniversite binasının enkazından 10 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

HARKOV'DA 21 ÖLÜ 112 YARALI

Rusya'nın dün sabah gerçekleştirdiği saldırılarda Karazin Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü binası hedef alındı. Saldırılarda 21 kişinin öldüğünü, 112 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

HERSON DÜŞTÜ

RUSYA Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson şehrini ele geçirdiğini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, askeri birliklerinin, Ukrayna'da 1502 askeri altyapı tesisini imha ettiğini, Kiev'deki TV kulesinin de devre dışı bırakıldığını aktardı. Öte yandan, Rus birliklerince Herson şehrinin kontrol altına alındığı, bölge yönetimiyle Rus ordusu arasında müzakerelerin devam ettiği kaydedildi

"HARKOV'UN İŞGALİ SAVUNMA SANAYİİNİ ETKİLEYECEK"

RUSLARIN, Ukrayna'nın havacılık ve motor sanayiinde önde gelen ve Türkiye'nin de milli savunma sanayii açısından kritik bazı parçaları aldığı Harkov şehrini ele geçirmesinin milli savunma sanayiine etkisinin ne olacağı da konuşuluyor. Bu yöndeki soruyu da cevaplandıran Abdullah Ağar, "Orası, Ukrayna'yla ilişkimizle ilgili son derece önemli bir denklemdi. Bize çok katkı sağlayacaktı. Şimdi büyük bir belirsizlik oluştu. Harkov Rusların elinde kalırsa Ukrayna ile ilgili denklemleri Rusya üzerinden konuşacağız" dedi.