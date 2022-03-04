Rusya’daki savaş karşıtı gösterilerde sert müdahale

RUSYA'NIN hemen hemen tüm kentlerinde savaş karşıtı protesto gösterileri devam ediyor. Başta başkent Moskova, St. Petersburg, Krasnodar ve Ekaterinburg gibi büyük kentlerde düzenlenen gösterilerde, Rusya'nın Ukrayna'dan geri çekilmesi istendi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı da sloganlar atan göstericilere Rus polisi müdahale etti ve binlerce kişi gözaltına alındı. Moskova Şehir Mahkemesi 60 kişinin tutuklandığını duyururken, Rusya İçişleri Bakanlığı 1 haftada 600'ün üzerinde göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

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