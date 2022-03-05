Almanya’dan Ukrayna’ya hurda füze yardımı

BATI ülkelerinin Ukrayna'ya desteğindeki samimiyetsizliği bir kez daha kanıtlandı. Almanya'nın Der Spiegel dergisi, hükümetin Ukrayna'ya göndermeyi planladığı füzelerin 35 yıllık olduğunu ve artık kullanılamaz durumda olduğunu iddia etti. Mühimmatın ateşleme mekanizmalarının oksitlendiği ve füzelerde çatlakların bulunduğu kaydedildi. Roketlerin bulunduğu ahşap sandıkların da çürümüş halde bulunduğu iddia edildi. Almanya'nın skandal hamlesi "Federal hükümet için büyük bir utanç" olarak değerlendirilirken, resmi bir açıklama yapılmadı.

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