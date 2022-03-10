Kiev sokaklarında savaş hazırlığı

Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar devam ederken başkent Kiev'in kent meydanında güvenlik önlemleri artırılarak barikat ve hendekler kuruldu. Asker ve polisler kentteki kontrol noktalarından geçen araçları tek tek arıyor. Kentteki yollara beton bariyerlerin yanı sıra tanklara karşı hazırlanmış çok sayıda demir engel de yerleştirildi. Sokaklara inen mahalle sakinleri de el birliğiyle hendekler kazıyor, toprak ve kum doldurdukları çuvallarla siperler hazırlıyor.

'BİRLİKTE DİRENECEĞİZ'

Mahalledeki direnişi organize eden isimlerden biri olan Amil Yusuflu, 25 yıldır Ukrayna'da yaşadığını anlattı. Rus ordusuna karşı hep birlikte direneceklerini söyleyen Yusuflu, "Bizim elimizde silahımız yok. Mahalleli olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Hendekler kazmaya ve barikatlar kurmaya karar verdik. Burada sonuna kadar Ukrayna Ordusu askerlerine yardım edeceğiz. Özgür Ukrayna'ya destek olacağız" dedi.

SAVAŞIN SEYRİNİ ETKİLEYECEK PLANA ABD'DEN VETO GELDİ

Ukrayna'ya hava desteği sağlamak için Polonya'nın elindeki MiG-29 jetlerini Ukrayna'ya vermesi ve bunun karşılığında ABD'den F-16 satın alması ile ilgili görüşmeler sonuçsuz kaldı. Ülke basınının 'Varşova planı' olarak duyurduğu bu gelişmeye Washington'dan veto geldi. Pentagon, bu planı 'sürdürülebilir değil' diyerek reddetti.

'TÜRKİYE GARANTÖR OLSUN'

UKRAYNA'DA iktidar partisi, yeni güvenlik anlaşması kapsamında Türkiye'nin garantör olmasını önerdi. Açıklamada, "Bu garantör ülkeler ABD, Türkiye ya da Ukrayna'nın komşu ülkeleri olabilir. Rusya'nın da Ukrayna devletini tanıdığını yasal olarak düzenlemesi ve devletimizi tehdit etmeyeceğini garanti etmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

'BİZE DAHA ÇOK SİLAH VE MÜHİMMAT GEREKİYOR'

UKRAYNA'DA 2018'de düzenlenen güzellik yarışmasında "Miss Ukrayna" unvanını kazanan Veronika Didusenko, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna-Rusya savaşında yaşadıklarını anlattı. İlk gün patlama sesleri ile uyandığını ve 7 yaşındaki oğlu ile sınıra doğru yola çıktığını söyleyen Didosenko, "Metro istasyonlarında ve sığınaklardaki milyonlarca çocuk ve anne, bomba seslerinden irkiliyor. Kadınların sığınaklarda doğum yapması daha da üzücü. Ukraynalılar topraklarını koruyacak. Saldırıları durdurmak için silah ve mühimmat desteğine ihtiyaç var" dedi.