Dünyanın gözü 2 + 1 formülünde

ANTALYA'DA 34 ülkeden 133 gazetecinin izlediği dev zirveye Türkiye'ye duyulan güven damga vurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba çözüm umuduyla Türkiye'nin büyük başarısı ile 2 artı 1 modeli adı verilen Türkiye'nin arabuluculuğunda masaya oturdu. Yapılan kritik toplantıyı Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ Yeni Asır için yorumladı.

'BARIŞ TAŞLARI DÖŞENDİ'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşme sonrası barış taşlarını döşediği diyalog çabasının sonuç verdiğini ifade eden Başbuğ, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da yoğun diplomatik temasları neticesinde bakanlar buluştu. Bölgesinde ve dünyada barış ve istikrar isteyen Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın bir an önce sona ermesi için yoğun çaba gösterdi. Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşmelerde verdiği 'Ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaparız' mesajı etkili oldu. Türkiye'nin ne Ukrayna ne de Rusya ile bağlarını koparmayacağını söyleyen Erdoğan, iki ülke arasında kurduğu dengeli politikayla zoru başardı.

RUSYA ile birçok alanda önemli işbirlikleri bulunan Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulamaya koydu ve NATO müttefiklerinin övgüsünü aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Erdoğan, muhataplarıyla 19 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu da barış ve istikrar için büyük çaba gösterdi. Bu görüşmeler neticesinde Antalya'daki görüşmenin altyapısı oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE SAYESİNDE GÖRÜŞME ÖNE ALINDI'

BELARUS'TAKİ müzakerelerde iki ülke arasında katılımın alt düzeyde olduğunu hatırlatan Coşkun Başbuğ, "Beklenen sonuç böyle olur. Çok ileri bir tarihte yapılması beklenen üst düzey görüşmeler iki ülkenin garantör gördüğü ve güven duyduğu Türkiye sayesinde öne alındı. Dışişleri Bakanlığı'nın iki savaş yapan ülkeyi bir araya getirmesi dış politika açısından öyle kolay geçilecek bir olay değil. Bu tamamen Türkiye'nin ve son yıllarda destan yazan Türk Dışişleri Bakanlığı'nın başarısıdır. Masadaki Mevlüt Çavuşoğlu'nun da oturması ile 2 artı 1 formülü Türkiye için güveni ve gücünü gösterdi. Masada barış umudu var" dedi.

"SIRADAKİ GÖRÜŞME İSTANBUL'DA OLABİLİR"

ANTALYA'DAKİ gibi görüşmelerin iki ülke ve dünya için büyük kazanç olduğunu söyleyen Başbuğ, "Kimse bu masadan ateşkes beklemiyordu, ancak bunun ikinci aşaması daha üst düzeyle İstanbul'da olursa kimse şaşırmasın. Uzun soluklu mücadelenin bu ilk basamağıdır. Daha önceki Belarus'ta yapılanları saymayın. İki ülkenin düştüğü tuzağın farkında olması için Mevlüt Çavuşoğlu o masada oldu ve bunu anlattı. Görüşmelerin Türkiye'de başlaması ise Türkiye Cumhuriyeti'nin bu coğrafyadaki güç göstergesinin sembolü ve imzasıdır" dedi.

FATİH ŞENDİL