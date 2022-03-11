ALMAN Bild gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta kullanılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'leri övdü. "Ukrayna savunması, Türk teknolojisine güveniyor. Umudun Silahı Bayraktar" başlığı kullanılan haberde, TB2'lerin üç kıtada Rus askeri teçhizatını yok ettiği vurgulandı.

Bayraktar'ın Suriye, Ermenistan ve Libya'da Rus yapımı Pantsir S-1 uçaksavar sistemini imha edebildiği aktarılan haberde, Ukrayna'da birçok Rus askeri teçhizatını ortadan kaldırdığına işaret edildi. TB2'nin savaşın seyri üzerindeki etkisinin henüz tam belirli olmadığına işaret edilen haberde, "Ancak Bayraktar, Ukraynalılara umut veriyor. Ukraynalılar, Rus işgalcilerle alay ederek Bayraktar hakkında şarkılar bile söylüyorlar" ifadelerine yer verildi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNİK detaylara da yer verilen haberde, 2015'ten bu yana kullanılan Bayraktar'ın 24 saate kadar harekat sahası üzerinde kalabildiği ve buradan hassas güdümlü mühimmat (2,5 kg ile 37,5 kg arası) ateşleyebildiği, 7 kilometreden uzun uçuş yüksekliği sayesinde uçaksavar sistemlerinden kurtulabildiği kaydedildi.

ZELENSKİY KİEV SOKAKLARINDA

RUS ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'da daha önce "Hiçbir yere gitmeyeceğim" diyen Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün de Kiev sokaklarından canlı yayın yaptı. Yapılan çalışmaları inceleyen Zelenskiy, barikatların bulunduğu bir yerde konuşma yaparak, Ukrayna halkının ülkesini savunacağını söyledi. Öte yandan Zelenskiy, oluşturulan insani yardım koridorları hakkında da konuştu. Sivillerin tahliyesi için oluşturulan 3 koridor hakkında bilgi veren Zelenskiy, "Mariupol ve diğer bölgelerde 35 bin insanın hayatı kurtuldu" dedi.