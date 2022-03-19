Savaş şehirleri yıktı

RUSYA'NIN Ukrayna'da haftalardır sürdürdüğü işgal, şehirleri yok etmeye başladı. Yoğun bombardımanların yaşandığı kentler, haritadan siliniyor.

65 TÜRK ÇIKARTILDI

RUS bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın da çok büyük olduğu belirtildi. Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov, "Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90'ı Ruslar tarafından yok edildi" dedi. Öte yandan, bölgedeki bir camide bekleyen Türk vatandaşlarıyla ilgili girişimler de sürüyor. Mariupol Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, savaş nedeniyle şehirde mahsur kalan yaklaşık 110 Türk vatandaşından 65'inin tahliye edildiğini söyledi.

BİNE YAKIN PARALI ASKER TOPLANDI

UKRAYNA, ülkeye karşı savaş başlatan Rusya ordusunun Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin emrindeki birliklerden yaklaşık bin kişiyi topladığını bildirdi. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise paralı askerlere çağrı yaptı. Zelenskiy görüntülü mesajında, "Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışacak herkesi uyarıyorum. Bu hayatınızın en kötü kararı olacak. Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir" dedi.

SAVAŞ MAĞDURU SURİYELİ ÇOCUKLARDAN DESTEK

DİYARBAKIR'DA Suriye'deki iç savaştan aileleri ile kaçarak Türkiye'ye sığınan çocuklar, Rusya'nın saldırısının ardından göç etmek zorunda kalan Ukraynalı çocuklara yazdıkları mektup ve yaptıkları resimlerle destek oldu. İşkence ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Yardımlaşma Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği'nde (SOHRAMDER) eğitim gören çocukların destek mesajları Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderildi.

OKUL SALDIRISINDA 21 KİŞİ ÖLDÜ

HARKOV bölgesinde bulunan Merefa'daki bir okul, Rus bombardımanının hedefi oldu. Önceki gün yaşanan saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır toplam 25 kişinin de yaralandığı aktarılarak, arama- kurtarma çalışmalarını devam ettiği ifade edildi. Ayrıca savaş kanunlarının ihlali ile ilgili de soruşturma başlatıldığı dile getirildi

RUS ORDUSU 14 BİN 200 ASKER KAYBETTİ

UKRAYNA Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat- 18 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank, 1448 zırhlı araç, 205 top, 72 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi.