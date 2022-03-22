Kiev bombalanıyor

UKRAYNA-RUSYA savaşından günler önce bölgeye giden ve 37 gündür füzelerin ve bombaların gölgesinde görev yapan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Kiev'de yaşanan son gelişmeleri aktardı. Kiev'in batısındaki Podiskyi bölgesinde bulunan AVM, 20 Mart'ta yerel saatle 22.40 sıralarında bombalandı. Bombardıman sonucu AVM otoparkının 3 ve 4'üncü katlarındaki otomobillerin yandığı ifade edildi. Füzeli saldırılarda bölgedeki birçok ev, kamu alanları ve askeri alan da kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, son bombardımanda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

MARİUPOL'E VAKUM BOMBASI

İNGİLİZ Daily Mail gazetesi Rusya'nın Mariupol'de 'Vakum Bombası' olarak da bilinen termobarik silahlar kullandığını duyurdu. Yayınlanan son görüntülere dayandırılan haberde, "Ürkütücü vakum bombaları Mariupol'ü hedef aldı. Kentteki siviller hedef alındı" ifadeleri yer aldı.

KUNDAKTAN SIĞINAĞA

UKRAYNALI taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği çok sayıda bebek de başka ülkelerdeki biyolojik ailelerine kavuşmayı bekliyor. Başkent Kiev'deki sığınağa ilk kez A Haber ekibi girdi. Yeni doğan bebekler ailelerine ne zamana kavuşacaklarının belli olmadığını belirten Kavasoğlu, "Başta ABD ve Batı olmak üzere tüm dünyanın bu bölgeye kilitlenmesi gerek. Burada yaklaşık 20 bebek, bir kliniğe ait sığınakta ailelerini bekliyor. Bakıcılar, bebekleri rahat ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Burası artık bir yetimhaneye dönmüş durumda" dedi. ■ FATİH ŞENDİL