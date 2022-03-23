Füzeli saldırılar devam ediyor

RUSYA önceki gece Ukrayna'nın Harkov, Rivne ve Makiivka kentlerine hem füzelerle hem de savaş uçakları ile saldırılar düzenlendi. Rvine Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Vitaliy Koval sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Silahlarımız 3 füzeye karşı koydu. Fakat 4. füze nedeniyle sivil kayıplar, hasar ve yaralılarla ilgili bilgiler netleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

NAZİ KAMPINDAN KURTULDU AMA RUS SALDIRISINDA ÖLDÜ

İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında dört ayrı toplama kampında tutulan ve Holokost'tan kurtulan 96 yaşındaki Boris Romantschenko Rusya'nın Harkov'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti. Romantschenko, 16 yaşında Naziler tarafından yakalanarak Almanya'da çalışma kampına gönderilmiş, 1943'teki kaçma girişiminin ardından Buchenwald toplama kampına sevk edilmişti. Romantschenko'nun Buchenwald'ın yanı sıra Mittelbau-Dora, Bergen Belsen ve Peenemünde kamplarında da kaldığı belirtildi.

ZELENSKİY'E SUİKAST HAZIRLIĞINDA YAKALANDI

UKRAYNA istihbaratı, Rus istihbaratı tarafından yönlendirilen bir kişiyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e suikast düzenlemek için bir tim hazırlarken yakaladı. Yakalanan şahsın ilk amacının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e suikast düzenlemek, ikinci amacının ise Kiev'deki bazı önemli kamu alanlarına saldırı yapmak için 25 kişilik bir tim kurmak olduğu aktarıldı.