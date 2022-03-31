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Hollanda basını: Erdoğan’a Nobel Barış Ödülü verilebilir

31.3.2022

Hollanda basını: Erdoğan’a Nobel Barış Ödülü verilebilir
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri dünya basınında geniş yer buldu. Hollanda'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Algemeen Dagblad'da yayımlanan makalede Türkiye'nin diplomasi başarısına vurgu yapıldı, "Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir" ifadeleri kullanıldı. Gazetenin baş haber sorumlusu Saskia Van Westhreenen, kaleme aldığı makalesinde Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Başkan Erdoğan'ın gösterdiği yoğun diplomasi trafiğine vurgu yaptı.
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