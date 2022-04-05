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Askeri törende uyuklayan Biden alay konusu oldu

5.4.2022

Askeri törende uyuklayan Biden alay konusu oldu
ABD Başkanı Joe Biden'ın ordudaki bir denizaltı için düzenlenen tören sırasında ayakta uyuması ülkenin yanı sıra dünyada da gündem oldu. Eşi Jill Biden ile birlikte törene katılan Biden'ın yorgun hali dikkat çekti. Tören sırasında asker selamı vererek ayakta duran Biden'ın uyukladığı anlar kameralara yansırken, ABD'nin en çok konuştuğu başlıklardan bir tanesi oldu. Konuyla ilgili çıkan haberlerde Biden'ın daha önce İsrail Başbakanı Bennett ile görüşürken canlı yayında uyuması ve uyuyakaldığı bazı törenler de hatırlatıldı.
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