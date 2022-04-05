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Türkiye küresel bir aktör dünya için bir umut oldu”

5.4.2022

“Türkiye küresel bir aktör dünya için bir umut oldu”
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kriter Dergisi'nde SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna krizine değinen Çavuşoğlu, "Bugün Türkiye küresel bir aktör haline geldi. Türkiye'nin gücünü ve uluslararası alanda oynadığı rolü herkes kabul ediyor. Türkiye, dünya için umut oldu" dedi. Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın kurulmasını kararlaştırdığı Stratejik Mekanizmaya da değinen Çavuşoğlu, "Görüş ayrılıkları, iş birliği olanakları ele alınacak. İlk adım yakında atılacak" diye konuştu.
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