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Viktor Orban’ın ittifakı 6 partiye büyük fark attı

5.4.2022

Viktor Orban’ın ittifakı 6 partiye büyük fark attı
MACARİSTAN'DA yapılan genel seçimi iktidardaki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı. Koalisyon yüzde 53 oy alırken, 6 partinin oluşturduğu karşısındaki ittifak ise yüzde 34 oy alabildi. 135 milletvekili çıkarmayı başaran Fidesz, 3'te 2'lik çoğunluğu elde etti. Orban, "Ay'dan bile görülebilecek bir zafer elde ettik, Brüksel'den görüldüğü kesin. Bazı uluslararası güçler ve kurumların desteğine rağmen muhalefet başarısız oldu" dedi. Muhalefetin ise seçimin eşit şartlarda gerçekleşmediğini ifade etti.
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