Alman Deutsche Bank’tan FETÖ’cülere erişim engeli

HAİN terör örgütü FETÖ'nün Almanya'da yaşayan en önemli üç isminin banka hesaplarına erişim engellendi. Türkiye'den Almanya'ya kaçan FETÖ'ye mensup isimlere yaptırım uygulayan ülkenin en büyük bankası Deutsche Bank, FETÖ ilişkili 3 kişinin hesabını kapattı. Banka, hesapların kapatıldığını FETÖ'cülere yazılı olarak bildirdi. Hesapları kapatılan 3 FETÖ'cünün, Aralık 2021'den beri Türkiye'nin kara listesinde yer aldıkları kaydedildi. Bankanın bu kararında Türkiye'nin baskısının etkili olduğu öğrenildi.

DİĞER