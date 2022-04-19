Lviv ve Harkov bombalanıyor

UKRAYNA'DA füzeli saldırılarını sürdüren Rusya, Lviv ve Harkov kentlerini vurdu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Savovy, "Lviv'e 5 füzeyle saldırı düzenlendi" derken, Lviv Valisi Maxim Kozytsky de, "Şu an itibarıyla 7 ölü ve 11 yaralı olduğu biliniyor. Kurbanlar arasında bir çocuk da var" dedi. Harkov'da ise bir apartman bombaların hedefi oldu. Apartmanın 4 ve 5'inci katlarında yangın çıkarken, can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

NÜKLEER SAVAŞ UÇAKLARI SINIRDA GEZİYOR

RUSYA, Ukrayna'ya karşı psikolojik baskısını da gün geçtikçe artırıyor. Son olarak nükleer uçaklar sınır hattında görüldü. Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait nükleer füze atma kapasiteli Tu-95 uçakları, Rusya'nın batısında Ukrayna sınırına yakın Kaluga şehrinde uçuş gerçekleştirdi.