Pakistan’da hükümet yemin ederek görevine başladı

PAKİSTAN'DA Başbakan Şahbaz Şerif'in koalisyon hükümeti yemin ederek görevine başladı. Basında çıkan haberlerde, törenin bir önceki gün planlandığı ancak Cumhurbaşkanı Alvi'nin yemin törenini gerçekleştirmeyi reddettiği gerekçesiyle ertelendiği öne sürüldü. Kabinede Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi- Navaz'dan 13, Pakistan Halk Partisi'nden 9, İslam Uleması Cemiyeti'nden 4, Birleşik Halk Hareketi'nden 2, Cumhuriyetçi Vatan Partisi, Belucistan Avami Partisi ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubundan (PML-Q) birer kişi yer aldı.

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