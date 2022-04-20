‘Türkiye ile F-35 programı tekrar gündeme gelebilir’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde Türk-Amerikan ilişkilerindeki bazı konu başlıklarını ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mayıs'ta yapacağı Washington ziyaretini değerlendirdi. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında önemli bir rolü olduğunu belirten Price, "Bu ziyaret fırsatı, önemli bir unsur olacak" dedi. Price, F-35 programı ile ilgili soru üzerine ise, "Şu an hala uzak olmasına rağmen F-35 programı söz konusu olduğunda bunun yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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