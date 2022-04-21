Wikileaks’in kurucusu Assange ABD’ye verilecek

İNGİLTERE'DE bir ceza mahkemesi, Wiki- Leaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi. Başkent Londra'da bulunan Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nin iadeye hükmetmesiyle dosyanın siyasi karar için İçişleri Bakanı Priti Patel'e gideceği öğrenildi. Patel'in de onay vermesi durumunda Assange'ın avukatlarının karara itiraz etmesi bekleniyor. Nisan 2019'dan bu yana İngiltere'de tutuklu bulunan Avustralya doğumlu Assange'ın ABD'de 175 yıl hapisle yargılanabileceği belirtiliyor. Assange'ın kurduğu WikiLeaks, ABD ordusunun Irak ve Afganistan'da "savaş suçu" olabilecek eylemlerine ilişkin binlerce gizli belgeyi yayımlamıştı.

DİĞER