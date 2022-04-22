  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Kanada’da bir yatılı kilise yakınında 14 mezar bulundu

Kanada’da bir yatılı kilise yakınında 14 mezar bulundu

22.4.2022

Kanada’da bir yatılı kilise yakınında 14 mezar bulundu
SON yıllarda sürekli çoğunluğu çocuklara ait olan kayıt dışı mezarların bulunmasıyla gündeme gelen Kanada'da yine benzer bir skandal yaşandı. Saskatchewan eyaletindeki bir yatılı kilise okulunun bulunduğu bölgede radarlarla yapılan arama çalışmalarında 14 kayıt dışı mezar bulundu. Yetkililer, ailelerinden zorla alınan yerli çocukların bu okula yerleştirildiğini ve bu çocuklardan bazılarının asla evlerine geri dönemediğini belirtti. Bölgede 4 ayrı noktada kayıt dışı mezar arama çalışmaları devam ediyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA