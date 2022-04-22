Kanada’da bir yatılı kilise yakınında 14 mezar bulundu

SON yıllarda sürekli çoğunluğu çocuklara ait olan kayıt dışı mezarların bulunmasıyla gündeme gelen Kanada'da yine benzer bir skandal yaşandı. Saskatchewan eyaletindeki bir yatılı kilise okulunun bulunduğu bölgede radarlarla yapılan arama çalışmalarında 14 kayıt dışı mezar bulundu. Yetkililer, ailelerinden zorla alınan yerli çocukların bu okula yerleştirildiğini ve bu çocuklardan bazılarının asla evlerine geri dönemediğini belirtti. Bölgede 4 ayrı noktada kayıt dışı mezar arama çalışmaları devam ediyor.

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