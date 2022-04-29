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Rusya: Herson’da ruble kullanılacak

29.4.2022

Rusya: Herson’da ruble kullanılacak
RUSYA'NIN kontrolü ele geçirdiği Ukrayna'nın Herson bölgesinde Moskova tarafından atanan yerel yönetimin Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov, kentte 1 Mayıs'tan itibaren Rus para birimi ruble kullanımına geçileceğini açıkladı.
ÖTE yandan Almanya Federal Meclisi'nde Ukrayna'ya ağır silah göndermek için sunulan önerge, iktidardaki Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon ortaklarının yanı sıra Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) destekleriyle onaylandı. Ukrayna'ya yapılacak silah ihracatının NATO üyeleriyle iş birliği içinde yürütüleceği belirtildi.
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