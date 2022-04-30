Kiev’deki saldırıda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

UKRAYNA'NIN başkenti Kiev'de önceki gün düzenlenen saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kiev'in Şevçenkovskiy Mahallesi'nde önceki gün "Artem" uçak füzesi üretim fabrikasını hedef alan füzelerden biri, fabrikanın karşısında bulunan, sivillerin yaşadığı bir binaya isabet etti. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirdi, 10 kişi yaralandı. Olay yerinde enkaz çalışmaları devam ederken vatandaşların eşyalarını binadan çıkardığı görüldü. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir roket işletmesinin üretim binalarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeyle vurduklarını söyledi.

UNIPEL: RUS GAZINI RUBLE İLE ALMAYA HAZIRIZ

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve AB ülkelerinin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarına cevap niteliğinde bir karar almıştı. Bu karar uyarınca, "dost olmayan ülkelere" gaz satışında Rus Rublesi kullanılacağı açıklanmıştı. Financial Times gazetesinin haberine göre; Almanya'nın en büyük enerji şirketlerinden UNIPER, "Rus gazını Ruble ile satın almaya hazırız" açıklamasında bulundu. Şirketin aldığı karar sosyal medyada, "Putin, Almanya'yı dize getirdi" yorumlarına neden oldu.