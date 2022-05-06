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Meksika’da çıkan orman yangınında 2 itfaiyeci öldü

6.5.2022

Meksika’da çıkan orman yangınında 2 itfaiyeci öldü
MEKSİKA'NIN Zacazonapan şehri yakınlarındaki ormanlık alanda geçtiğimiz pazar günü başlayan orman yangını ile mücadele devam ederken, yangında 2 itfaiyecinin hayatını kaybettiği, 1 itfaiyecinin ise yaralandığı bildirildi. Meksika Eyaleti Ormanları Koruma Kurumu, olay yerine 50 personelin gönderildiğini ve şiddetli rüzgar nedeniyle itfaiyecilerin yangına müdahalede etmekte zorlandığını açıkladı. Yetkililer, 2 itfaiyecinin rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin arasında kalarak can verdiğini açıkladı.
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