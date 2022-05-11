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Haiti’de kaçırılan 8 Türk için kriz masası kuruldu

11.5.2022

Haiti’de kaçırılan 8 Türk için kriz masası kuruldu
HAİTİ'DE '400 Mawazo' adlı çete üyeleri tarafından kaçırılan 8 Türk vatandaşını kurtarmak için girişimler sürüyor. Ülkede konuyla ilgili kriz masası oluşturulurken, çete üyelerinin 8'i Türk toplam 17 kişiyi fidye için kaçırdıkları ifade edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da önceki gün yapılan Kabine toplantısının ardından konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Türkiye'nin fahri konsolosunun da takipte olduğunu belirten Çavuşoğlu, "En kısa zamanda kurtarmak için çalışılıyor. Fidye için kaçırıldıkları düşünülüyor. Şu an sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı
Ülkede kaçırılan 8'i Türk 17 kişiyi kurtarmak için operasyon başlatıldı.
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