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İsrail güçleri Filistin’de muhabiri vurarak öldürdü

12.5.2022

İsrail güçleri Filistin’de muhabiri vurarak öldürdü

AL Jazeera haber ajansının muhabiri Shireen Abu Akleh, Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu başından vurularak öldürüldü. Katar merkezli Al Jazeera haber kanalı tarafından yapılan açıklamada, Abu Akleh'in işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Abu Akleh'in Cenin'deki İsrail baskınına ilişkin haber yaptığı sırada kafasına kurşun isabet ettiğini duyurdu. Çıkan çatışmada Filistinli gazeteci Ali Samoudi'nin de sırtından vurularak yaralandığı bildirildi. İsrail ise, Al Jazeera muhabirini Filistinlilerin öldürdüğüne dair işaretler olduğunu savundu.

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