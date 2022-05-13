Gazeteci Akile cinayetini protestoya sert müdahale

İSRAİL güçlerinin Katarlı Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürmesine tüm dünyadan tepki yağarken, İsrail'deki Araplar da olayı protesto etti. Hayfa kentinin Ben Gorion Caddesi'nde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, "Hayfa'dan onurlu Şirin'e selam olsun", "Gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesi suçtur" şeklinde sloganlar atarak olayı kınadı. Öte yandan, Akile'nin öldürüldüğü Batı Şeria'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Filistin lideri Mahmut Abbas da katıldı. Abbas, "Filistin, hakikat şövalyelerinden birini kaybetti" dedi.

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