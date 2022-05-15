  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Gazetecinin cenazesine müdahaleye sert tepki

Gazetecinin cenazesine müdahaleye sert tepki

15.5.2022

Gazetecinin cenazesine müdahaleye sert tepki
İSRAİL güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine yapılan sert müdahale, büyük tepki çekti. İsrail güvenlik güçleri, cenazenin alınacağı hastanenin önüne barikatlar kurmuş ve cenazenin omuzlarda taşınmasına da izin vermemişti. Yapılan sert müdahalede onlarca Filistinli yaralanırken, cenazenin bulunduğu tabut da birçok kez omuzlardan düştü. Ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon yaşananları "Utanç verici" olarak nitelendirirken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken bile rahatsız olduklarını dile getirdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA