Gazetecinin cenazesine müdahaleye sert tepki

İSRAİL güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine yapılan sert müdahale, büyük tepki çekti. İsrail güvenlik güçleri, cenazenin alınacağı hastanenin önüne barikatlar kurmuş ve cenazenin omuzlarda taşınmasına da izin vermemişti. Yapılan sert müdahalede onlarca Filistinli yaralanırken, cenazenin bulunduğu tabut da birçok kez omuzlardan düştü. Ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon yaşananları "Utanç verici" olarak nitelendirirken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken bile rahatsız olduklarını dile getirdi.

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