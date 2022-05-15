Terör örgütünün yuvası İsveç

RUSYA'NIN baskılarının ardından panikleyen ve NATO'ya üye olma hamlesi yapan İsveç ve Finlandiya'ya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net cevap geldi. Özellikle İsveç'in terör örgiti PKK/YPG'ye yıllardır yaptığı desteğe vurgu yapan Başkan Erdoğan, bu ülkenin adeta terör yuvası olduğunu söyledi.

40 YILDIR YANINDALAR

İSVEÇ'İN PKK'ya desteği çok eskilere dayanan ve bilinen bir gerçek. PKK'nın AB terör örgütleri listesinden çıkarılması önerileri, PKK'nın İsveç'te artan etkinlikleri, personel ve finansman çabalarının desteklenmesi ve buna bakanların açık destek vermeleri iki ülke arasında büyük yaralar açmış durumda. 1980'lerde Kürt diasporasının yayımladığı Kurmanji ve Sorani isimli dergiler nedeniyle milliyetçi Kürtlerin nihai rotası haline gelen İsveç, yoğun olarak siyasi sığınmacı olan PKK'lı grupların kurduğu diaspora üzerinden uzun yıllardır PKK etkisi altına bulunuyor. PKK bu ülkede kitle oluşturabiliyor, kültür-dil temalı dernekler aracılığıyla finans temini, militan devşirme, lobi faaliyetleri ve propaganda faaliyetlerini yönetiyor.

TERÖRİST GÖNDERİYOR

İSVEÇ'TE 8 şirketin kamuya açık ve gizli olmak üzere terör örgütü adına çeşitli yasa dışı faaliyetleri sürdürdüğü biliniyor. İsveç, PKK/PYD'ye yabancı terörist savaşçı gönderen AB ülkeleri arasında 3. sırada bulunuyor. PKK, militan devşirme ve sempatizan kazanmak üzere İsveç'te okulları hedef alıyor. PKK/PYD-YPG'nin İsveç'teki STK yapılanmaları arasında; İsveç Kürt Konseyi ile ek kuruluşu olan İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi ve İsveç Kürt Kültür Derneği'nin başı çektiği onlarca parti ve STK bulunuyor. Ayrıca 4 yayın organı da faaliyet yürütüyor. PYD/YPG'ye şimdiye kadar 210 milyon dolar destek veren İsveç'in bu desteği 2023'e kadar 376 milyon dolara çıkarması planlanıyor. PKK'nın STK yapılanmaları başta olmak üzere örgüt uzantılarına maddi kaynak bulmakla görevlendirilen sözde Kürdistan Kızılayı, İsveç'te de faaliyet gösteriyor ve Avrupa ülkelerinde bağış adı altında yıllık 30 milyon avro para topladığı hesaplanıyor.

FİNLANDİYA'DAN DOLAYLI DESTEK

FİNLANDİYA, PKK'yı doğrudan terör örgütü olarak tanımıyor. Ancak Avrupa Birliği kararlarından dolayı terör örgütü olarak tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. Bireysel bazı PKK/PYD destekleri dışında ülke doğrudan açık destek vermiyor. Buna rağmen ülkede dolaylı destek verildiği biliniyor.